Il futuro di Mastantuono

La Fiorentina fa bene a Mastantuono e Mastantuono fa bene alla Fiorentina. La prima doppietta con la maglia dell’Argentina, l’accresciuta personalità, ma anche l’autostima che dimostra, sono testimoni solidi: l’esperienza fiorentina funziona. Sta succedendo quello che il Real si aspettava e il ragazzo sperava. A diciannove anni non si può chiedere di più, deve ancora lavorare tanto, ma sta diventando calciatore anche grazie al lavoro quotidiano al Viola Park, a un campionato allenante e difficile come la nostra Serie A, a un allenatore che lo cura e una squadra che lo vede già come leader tecnico. Sarà che Firenze è un posto magico per gli argentini, ma in poco più di tre mesi la crescita sta andando oltre le previsioni e tutte le valutazioni sono positive. Peccato che il cartellino sia del Real Madrid, viene spontaneo pensarlo. Già. E’ vero, la Fiorentina sta valorizzando un giocatore che non è e probabilmente non sarà mai il suo, ma un’operazione come questa va vista sempre con interesse e favore. Portare Mastantuono a Firenze è stata comunque una grande idea e qui Paratici è stato bravo grazie ai rapporti che ha con il Real dai tempi dell’affare Ronaldo alla Juve. L’ho detto e scritto fin da subito, avere feeling con una delle società più importanti del mondo è comunque un valore. Mandare Mastantuono in giro per il mondo con la maglia della Fiorentina è una grande operazione di marketing. Ultimo ma non ultimo, calcisticamente è un potenziale assoluto che aiuterà la squadra nella crescita, ma anche i compagni. Fa bene a tutti giocare con gente di categoria tecnica superiore. E poi, in futuro, anche se non dovesse restare, qualche beneficio dal Real sarà possibile ottenerlo. Ma cosa succederà a giugno, gli spagnoli lo riprenderanno? Ci siamo già fatti questa domanda, ma il tema torna d’attualità dopo la doppietta alla Costa Rica. Conoscendo i meccanismi, analizzando come si muove il Real con i suoi giovani (vedere Nico Paz e altri), non credo che un ragazzo che l’estate prossima avrà vent’anni, possa essere richiamato per fare il titolare o essere in rosa. Ne hanno troppi, diversi sono più esperti, altri sono più avanti come lo stesso Nico Paz che infatti è titolare anche dell’Argentina. Un altro anno di prestito in giro per l’Europa sembra scritto e la Fiorentina sarà il primo interlocutore di Florentino Perez. Le possibilità di un bis ci sono, ovvio, la società viola cercherà un’intesa e gli argomenti non mancano e non mancheranno, compresa la felicità del ragazzo, ma il Real ha i suoi metodi, non a caso in cima al mondo. Mi hanno spiegato che la maturazione passa attraverso vari step prefissati e per Mastantuono in linea di massima per l’anno prossimo è prevista nei protocolli una squadra che giochi le coppe. Per la permanenza di Nico Paz a Como la Champions è stata un valore assoluto. L’Europa per la Fiorentina la vedo dura, in campionato servirebbe un miracolo, ma c’è sempre la Coppa Italia. E poi da qui a giugno sapete quante cose possono succedere? Intanto non resta che godere questo campione potenziale, senza questo prestito gente di una levatura del genere sarebbe stato impossibile vederla a Firenze. E’ un’amara realtà.

Ferrari commenta con onestà

Amara come quello che sta succedendo per l’ennesima stagione e che, finalmente, la Fiorentina ha deciso di commentare. Il direttore generale Ferrari con onestà, diciamolo, ha spiegato un altro momento molto complicato economicamente e sportivamente. Quando si comunica, si spiega, si fa trasparenza, è sempre un momento positivo. I tifosi hanno diritto di sapere e anche le verità scomode vanno dette. Ferrari non è propriamente la persona giusta al posto giusto, lo abbiamo detto e ridetto, ha molte responsabilità perchè il direttore generale è lui, ma lo ha ammesso. Non si è nascosto, ha detto chiaramente che economicamente la situazione “è pesante”, ma ce ne eravamo accorti tutti. Ha finalmente spiegato quello che avrebbe dovuto dire Paratici a fine mercato, che è stata costruita una squadra di prospettiva, sono stati cambiati tredici giocatori e serve pazienza. Morale? Sarà un altro anno di transizione. Aggiungo purtroppo. Si può essere d’accordo e non d’accordo, sarebbe stato logico aspettarsi di più con tutti i soldi spesi, ma almeno le false illusioni alimentate in estate non hanno più ragione di esistere. Anzi, Ferrari è andato anche oltre facendo ai tifosi una sorta di appello all’unità per non complicare ulteriormente le cose. Per me le cose sono a questo punto per i troppi errori fatti negli ultimi anni, anche l’estate scorsa. Lo abbiamo scritto e riscritto, inutile ripetere. Pazienza e speranza.

Tra pazienza e speranza

Pazienza aspettando la crescita dei tanti giovani, della squadra e anche dell’allenatore. Speranza che il processo sia rapido, che non ci siano ulteriori intoppi, che su queste basi dall’anno prossimo possa ritornare la Fiorentina sognata con una parola detta e ridetta, ora dimenticata: ambizione. Vediamo se i tifosi capiranno, sono troppi anni ormai che la mediocrità, se non peggio, fa rima con Fiorentina. Avevamo riposto tante speranze sul lavoro di Paratici, certi errori come la scelta dell’allenatore e non solo vanno oltre l’immaginazione, ma la situazione oggi è quella descritta da Ferrari. Si tratta di capire se per gennaio ci sarà un budget a disposizione o meno per quel centrocampista e quel difensore che servono per completare la squadra. Non fare le coppe consente spese oltre il fair play finanziario, ma la situazione è pesante, come ha detto Ferrari, e c’è solo da sperare che la famiglia Commisso si frughi ancora.