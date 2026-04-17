Enzo Bucchioni

E' Gimenez l'ultima idea per sostituire Kean. Difesa e centrocampo fatti, pronti gli esterni
Il centravanti argentino naturalizzato messicano è un profilo che piace
Il centravanti argentino naturalizzato messicano è un profilo che piace
Il club viola sta cercando di chiudere l'acquisto di un giocatore capace di giocare come esterno d'attacco, intatno Kean si allontana da Firenze
Qualcosa si muove attorno a Moise Kean e quel qualcosa si chiama Como, non una squadra qualsiasi, ma la più ricca del campionato. Le indiscrezioni del primo pomeriggio di ieri firmate Gianluca Di…
E’ un mercato fatto con i fuochi d’artificio, ogni giorno è buono per nuovi colpi e ormai l’abbiamo capito. Paratici è un bulimico del pallone per sua stessa definizione e anche in queste ore sta…
Sarà una Fiorentina rivoluzionata, negli uomini e nelle idee, quella nuova che nascendo e che porterà la doppia firma di Fabio Paratici e Fabio Grosso
Ricordate? Per anni ci abbiamo scherzato su implorando la Fiorentina “fate qualcosa di calcio”, per dirla alla Nanni Moretti con la politica. Ebbene dopo tanto (troppo) tempo la Fiorentina sta facendo…
L’anno scorso quale era il reparto più debole? La difesa, nessun dubbio. Evidentemente anche Paratici la pensa così e la ricostruzione della Fiorentina è cominciata proprio da lì, dal reparto…
Fra una settimana, il nove luglio, vent’anni dopo il mitico rigore che regalò il mondiale all’Italia, Fabio Grosso comincerà la sua stagione alla guida della Fiorentina. Per ora nella casella acquisti…
Viery Fernandes Santos Lopes è il primo colpo del nuovo mercato della Fiorentina e fatemelo dire, più brasiliano di così… In attesa delle visite a Roma (oggi) e della firma del contratto al Viola…
Ci vorrà tempo alla Fiorentina ed a Fabio Paratici per ricostruire la squadra, tra giocatori da valutare e calciatori da cedere, ma c'è grande ottimismo
È partita la rivoluzione annunciata da Paratici per dare basi solide e un grande futuro alla Fiorentina. Una rivoluzione vera che non guarderà in faccia a nessuno né in società, né dentro la squadra.
Una grande supercazzola. Se volete una sintesi della conferenza stampa dei dirigenti della Fiorentina non si può andare oltre. Hanno parlato tanto per non dire niente, ma era facilmente prevedibile…
Non è stata una bella stagione e non è un bel momento per Moise Kean, preso di mira dai ladri che gli hanno svaligiato l’appartamento in zona Campo di Marte portandosi via la collezione di orologi…
Ci sarà una rivoluzione profonda, questa rosa, questa squadra dovranno essere rinnovate al massimo livello per mettersi definitivamente alle spalle una delle peggiori stagioni della storia viola, ma…
Erano le sedici di ieri pomeriggio, secondo più secondo meno, quando è arrivata la fumata viola. L’ufficialità. Sono invece passati due mesi e mezzo, giorno più giorno meno, da quando Fabio Grosso e…
Il presidente viola ha parlato dagli States, ora però servono i fatti per rilanciare il progetto Fiorentina
Non voglio ritornare su Grosso, è troppo tempo che vi racconto come e quando sarà l’allenatore della Fiorentina. Piaccia o meno è una trattativa iniziata oltre due mesi fa e congelata soltanto in…
Fabio Grosso è la scelta giusta per questo momento storico della Fiorentina, e quei due o tre lettori che mi seguono lo sanno bene perché lo sto scrivendo almeno da un paio di mesi. Poi ne ho sentite…
L'attuale tecnico del Sassuolo a breve incontrerà il d.g. neroverde Carnevali per comunicare la sua decisione
Vanoli o non Vanoli? Lascio aperto l’interrogativo, anche oggi non ci sono certezze. In questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i tipi, un continuo saliscendi di opinioni e sensazioni. Continuo a…
Una traccia più forte delle altre non c’è. Paratici ha fatto valutazioni lunghe e profonde, come è giusto che sia, senza trascurare l’ipotesi Vanoli, con il quale ha avuto diversi colloqui. Come già…
Sono ore caldissime per il futuro di Paolo Vanoli. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, tutte le soluzioni sono sempre aperte e questo sorprende non poco. Cosa stia facendo tentennare…
Ho già espresso, a caldo, su Radio Bruno le mie forti perplessità, ma anche l’incredulità per il messaggio di Joseph Commisso. Nessuno, neanche lui, può essere orgoglioso di questa stagione, di questa…
Per Enzo Bucchioni, il d.s. viola Fabio Paratici deve lavorare in completa autonomia, secondo le sue conoscenze e la sua esperienza
Paratici ha lasciato una porta aperta alla riconferma di Vanoli e se l’ha detto senza crederci ha sbagliato due volte. Le sue parole nel pre-partita di ieri sera, “ci siederemo e parleremo”, sono…
Lunedì scorso, quando mi hanno soffiato la notizia di un interesse concreto della Roma per Fabio Paratici, ho semplicemente ironizzato. Quei due o tre che hanno letto l’editoriale di tre giorni fa…
Una dopo l’altra le tessere vanno a dama e il mosaico si sta componendo, nel mondo del calcio sono ormai settimane che stiamo seguendo la pista Fabio Grosso e probabilmente ci siamo. L’ultima conferma…
Tutto porta a Fabio Grosso, sarebbe davvero lui il preferito da Fabio Paratici per la panchina viola. Dopo i tanti sussurri ora arrivano gli indizi, presto ci saranno le prove. Del resto le voci sono…
Se i piani di Paratici prevedono una crescita rapida, ambizioni forti per tornare subito in Europa con un calcio più avvincente di questo, in giro ci sono tante soluzioni...
Ora Paratici dimostri in fretta che aver puntato su di lui è una scelta giusta