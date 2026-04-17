Paratici ha già scelto il nuovo allenatore: sapremo dopo venerdì. Via Kean e Gud E. Bucchioni Enzo Bucchioni 19 maggio - 13:47 19 maggio

Una traccia più forte delle altre non c’è. Paratici ha fatto valutazioni lunghe e profonde, come è giusto che sia, senza trascurare l’ipotesi Vanoli, con il quale ha avuto diversi colloqui. Come già…