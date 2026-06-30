Viery Fernandes Santos Lopes è il primo colpo del nuovo mercato della Fiorentina e fatemelo dire, più brasiliano di così… In attesa delle visite a Roma (oggi) e della firma del contratto al Viola Park, l’arrivo di questo giovane difensore di piede mancino è un segnale netto e importante, stiamo cominciando a capire molto di quella che sarà la nuova Fiorentina, di quello che sarà il nuovo corso viola firmato Paratici.
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Viery ottimo colpo. Ora altre sorprese: Paratici ha via libera per spendere tanto
Viery, 21 anni, difensore centrale, ma sa giocare anche esterno sinistro (lo ha fatto spesso), nel ruolo è uno dei più interessanti delle nuove generazioni brasiliane, lo seguivano da tempo scout di grandi società inglesi, ma anche italiane come il Napoli. Paratici c’era sopra e ha deciso di affondare il colpo con tempestività, ma anche con coraggio. Con i circa diciassette milioni (compresi bonus) a quell’età è il terzo difensore brasiliano più pagato.
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Le caratteristiche sono giuste per il calcio moderno e per come giocherà Grosso. Viery ha piedi buoni per far ripartire l’azione dal basso, non gli mancano intelligenza e rapidità. E’ un difensore aggressivo, gli piacciono i duelli anche in campo aperto, bravo di testa, ha grande fisicità. Questo è quello che ho visto su Youtube, ma ovviamente gli andrà dato il tempo per capire il nostro calcio. Ero a Campobasso per il debutto di Passarella e ricordo bene i commenti e cosa successe perfino a lui, un campione. Spero che nel frattempo la cultura calcistica sia cresciuta e un po’ di tempo per arrivare al meglio gli venga concesso.
Le qualità ci sono, questo è fuori dubbio. Oggi il calcio si deve fare così se sei una società medio-alta come la Fiorentina. Lo scouting ti deve dare soluzioni e gli investimenti in questo modo non sono mai sbagliati, guardate cosa fanno da anni il Porto o il Benfica, ma non solo, che scoprono e lanciano giocatori in continuazione e se poi dopo qualche tempo esplodono li rivendono alle società di prima fascia facendo grandi plusvalenze. Se non esplodono sono comunque ottimi giocatori, affidabili.
L’inversione di tendenza è forte e la strada è segnata, in futuro, quando lo scouting viola sarà a regime, certi giocatori andranno presi anche prima, quando sono più giovani, pagandoli meno.
Il forte investimento di Paratici racconta pure che i dubbi sul budget a disposizione del nuovo direttore tecnico vanno fugati. Lui, saggiamente, ha detto di non avere una somma vera e propria a disposizione, ma se ha speso diciassette milioni per il primo acquisto e questa squadra avrà bisogno di molti altri interventi, il segnale è forte: i soldi per fare una squadra forte ci sono.
Paratici, ovviamente, dovrà investirli bene (molto meglio rispetto a gennaio) e dovrà poi essere bravo a vendere pure i tanti giocatori in esubero a cominciare da Beltran che non vuol tornare in Argentina. Ma anche gli altri, se vogliono andar via e hanno mercato nessuno è incedibile come diciamo da tempo. Dodò deve solo trovare una squadra che paghi quindici milioni, per Fagioli si sta muovendo la Premier, ma anche Kean se vorrà andar via (non è detto) dovrà trovare qualcuno disposto a pagare almeno quaranta milioni. Sono tanti i soldi da recuperare se Paratici riuscirà finalmente a svuotare gli spogliatoi da Sottil e tutti gli altri che hanno deluso da anni o sono da rilanciare come Fazzini e non solo.
Sarà una Fiorentina quasi completamente nuova, questo almeno nelle intenzioni. In entrata serviranno quattro esterni e non mi meraviglia il fatto che da Koleosho a Bakayoko, da Belghaly a Irankunda, o Zhegrova che però guadagna troppo, nel ruolo i giocatori accostati siano tantissimi. Vediamo con chi chiuderà Paratici (Koleosho è probabile), ma aspettiamoci qualche sorpresa modello Viery. Dovranno arrivare pure centrocampisti con caratteristiche diverse dagli attuali troppo uguali e Thorstved è in testa alla lista, ma anche Miretti e non solo lui.
Fagioli è nel mirino del Newcastle e allora servirà un regista anche se arrivare a Lipani del Sassuolo (21 anni) è complicato e Bernabè del Parma l’anno scorso disse no alla viola che lo voleva con Sohm. In attacco c’è da aspettare Kean, nel frattempo Piccoli piace alla Lazio e al Cagliari, ma resta in piedi lo scambio con Pellegrino del Parma.
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