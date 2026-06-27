Guetta e l’enigma Antognoni: “Una svolta positiva? Solo lontano dai riflettori”

Lo scrivo e lo sottoscrivo: la prossima volta che intervisto Giancarlo non gli chiederò cosa farà il prossimo 29 agosto. Basta: ho spinto molto con lui, ho fatto intervenire sull'argomento i numi tutelari viola, ha detto la sua Prandelli e mi sono scambiato con l'unico dieci una decina di messaggi spiegandogli il mio punto di vista, rispettando sempre il suo. Che cali un silenzio assordante su questa storia che dispiace a tutti quelli che amano la Fiorentina e che secondo me potrebbe trovare una svolta positiva in un solo modo, lontano da microfoni e riflettori. Se volete potete leggere tutto l'articolo su firenzedintorni.it