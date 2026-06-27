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Guetta e l’enigma Antognoni: “Una svolta positiva? Solo lontano dai riflettori”

Guetta e l’enigma Antognoni: “Una svolta positiva? Solo lontano dai riflettori” - immagine 1
L'appello di David Guetta su Giancarlo Antognoni: "Basta domande e microfoni accesi, adesso su questa storia serve un silenzio assordante"
David Guetta
David Guetta Editorialista 

Lo scrivo e lo sottoscrivo: la prossima volta che intervisto Giancarlo non gli chiederò cosa farà il prossimo 29 agosto. Basta: ho spinto molto con lui, ho fatto intervenire sull'argomento  i numi tutelari viola, ha detto la sua Prandelli e mi sono scambiato con l'unico dieci una decina di messaggi spiegandogli il mio punto di vista, rispettando sempre il suo. Che cali un silenzio assordante su questa storia che dispiace a tutti quelli che amano la Fiorentina e che secondo me potrebbe trovare una svolta positiva in un solo modo, lontano da microfoni e riflettori. Se volete potete leggere tutto l'articolo su firenzedintorni.it

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