VIDEO VN - Grosso: "Bisogna completare centrocampo e difesa"

Ormai manca solo l'ufficialità, Roberto Piccoli, è pronto a salutare Firenze dopo appena una stagione per trasferirsi al Bologna. Al suo posto la società viola ha acquistato Mateo Pellegrino dal Parma.

L’attaccante classe 2001 si trasferisce in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto, legato alla salvezza del club rossoblù. L’operazione è stata impostata su una cifra complessiva di 20 milioni di euro, mentre per Piccoli è pronto un contratto fino al 30 giugno 2031.

Nell’accordo tra Fiorentina e Bologna è stata inoltre inserita una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. Un dettaglio che, però, riguarda esclusivamente i viola e non permetterà al Cagliari di incassare quanto inizialmente previsto.

Cagliari, niente percentuale sulla rivendita

Il motivo è legato proprio alla clausola inserita nell’accordo tra il club sardo e la Fiorentina al momento dell’acquisto di Piccoli.

Il Cagliari aveva infatti mantenuto il 10% sulla futura rivendita dell’attaccante, ma con una condizione precisa: la percentuale sarebbe scattata soltanto se la cifra incassata dalla Fiorentina fosse stata superiore ai 25 milioni di euro spesi per acquistarlo.

Piccoli verrà infatti ceduto al club emiliano per 18 milioni di euro, una cifra inferiore alla soglia fissata nell’accordo. Di conseguenza, non essendo stata superata quota 25 milioni, il Cagliari non avrà diritto ad alcun incasso sulla cessione.