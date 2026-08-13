Si chiude definitivamente l'avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus, con l'attaccante serbo pronto a firmare un ricco contratto con il Besiktas dopo la scadenza del suo accordo con i bianconeri. L'ex bomber della Fiorentina lascia Torino dopo quattro anni e mezzo con un bilancio di 68 gol in 168 presenze, segnato dalle difficoltà sul rinnovo e da cifre economiche che fotografano un investimento decisamente pesante per le casse juventine.

L'analisi dei numeri pubblicata da gazzetta.it mostra infatti come l'operazione complessiva sia costata alla Juventus ben 162,13 milioni di euro tra ingaggio lordo e ammortamento del cartellino (i cui 70 milioni sono andati proprio alla Fiorentina). Un rendimento economico che ha visto i costi impennarsi soprattutto nell'ultima stagione: calcolatrice alla mano, ogni singolo gol segnato da Vlahovic è costato in media ai bianconeri 2,38 milioni di euro (fino al picco di 4,18 milioni dell'ultimo anno), con un’incidenza di circa 965 mila euro a presenza e oltre 15 mila euro per ogni minuto giocato.