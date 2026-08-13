Intervistato ai canali ufficiali della Fiorentina, il neo acquisto Mateo Pellegrino ha pronunciato le sue prime parole da giocatore viola. Ecco cosa ha detto:

“Sono molto contento di arrivare in questa società, per me è un orgoglio, e non vedo l’ora di cominciare e di fare del mio meglio per aiutare la Fiorentina. Il Viola Park è incredibile, non avevo mai visto un campo di allenamento così e non vedo l’ora di iniziare. La Fiorentina è un club con una grandissima storia, sono passati grandissimi giocatori ed è per questo che ho scelto questa squadra.

Con la Fiorentina voglio fare ancora meglio, voglio migliorare come giocatore e come persona e voglio aiutare al massimo la Fiorentina.

Ho scelto il 32 perché è il numero con cui ho esordito e che ho usato anche a Parma. Io provo a fare tutto con la maggior intensità possibile, provo ad aiutare la squadra, a lavorare per i miei compagni e mi piace fare gol. Ho già parlato con Franco [Mastantuono], che mi ha scritto appena ha sentito le notizie che mi davano vicino alla Fiorentina. Gli altri compagni non ho avuto la fortuna di conoscerli, ma non vedo l’ora di farlo.

Il primo argentino che mi viene in mente se penso alla Fiorentina è Batistuta, che ha fatto tanto qua. Vediamo se posso fare qualcosina come lui. Ringrazio tutti i tifosi per i messaggi che mi stanno mandando e non vedo l’ora di vederli al campo”.