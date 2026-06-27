La Fiorentina vuole ballare un tango offensivo: due obiettivi giovani e forti dal Boca

Il calcio argentino riserva sempre succose sorprese. I giovani talenti da queste parti non mancano. Il primo è Tomas Leandro Aranda. Diciannove anni (è nato il 9 maggio 2007 a Ciudadela), al Boca già parlano di consegnargli la mitica maglia numero 10, quella che fu di Maradona. Talento assennato, centrocampista di qualità che freme per la sua ambizione. Ha fatto parte della nazionale giovanile e Scaloni, il dt della Seleccionalbiceleste, lo aveva inserito nella lista dei 55 in previsione dei Mondiali. Lo ha fatto debuttare contro l’Honduras. Tutti per lui pronosticano un futuro luminoso. Il Boca lo ha messo sotto contratto fino al 2029 con una clausola rescissoria di 20 milioni di dollari. Gli agenti europei sono già all’opera e hanno stuzzicato la curiosità di Napoli e Fiorentina. Ha l’altezza dei campioni (poco meno di centosettanta centimetri) piede “dolce” e arguta visione di gioco. È un “mediocentro ofensivo” che fa più assist che gol, ma i suoi compagni ne apprezzano l’altruismo. Al Boca, naturalmente, dicono che faranno di tutto per resistere alle tentazioni europee anche se Juan Roman Riquelme, presidente della società, fa capire che non sarà facile. Parlano di lui come il migliore delle giovani promesse.