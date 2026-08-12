Si complica la corsa della Fiorentina a Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese classe '99 del Sassuolo, da tempo cerchiato in rosso dalla dirigenza viola su indicazione di Fabio Grosso, è finito nei radar del Besiktas. A lanciare l'offensiva da Istanbul sarebbe stato un ex viola come Vincenzo Italiano, che avrebbe dato il proprio benestare per rinforzare la mediana del club turco proprio con il mediano neroverde.

La Fiorentina resta in forte pressing sul giocatore, forti del gradimento reciproco tra l'ambiente viola e il ragazzo, pronto a riabbracciare il tecnico che lo ha valorizzato a Reggio Emilia, Fabio Grosso. Nei colloqui tra la società di Commisso e il Sassuolo si è parlato anche di possibili contropartite o intrecci (con i profili di Fortini e Fabbian graditi agli emiliani). Tuttavia, il contratto in scadenza nel 2027 spinge il Sassuolo a valutare ogni opzione: senza rinnovo all'orizzonte, la cessione quest'estate è inevitabile. La Fiorentina dovrà fare attenzione alle sirene turche per evitare beffe dell'ultimo minuto. Lo riporta SassuoloNews.net