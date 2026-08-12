Il mercato della Fiorentina non riguarda soltanto l'attacco. Fabio Paratici è al lavoro anche per modificare il centrocampo e il principale obiettivo resta Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo è da tempo nel mirino viola e l'intesa con il giocatore sarebbe già stata raggiunta. Adesso resta da trovare quella con il club emiliano per arrivare alla fumata bianca.

Nella trattativa potrebbe entrare Niccolò Fortini, valutato dalla Fiorentina circa 10 milioni di euro. Paratici sta infatti cercando di convincere il Sassuolo ad accettare il giovane viola come contropartita nell'operazione Thorstvedt, soluzione che potrebbe facilitare il raggiungimento dell'accordo tra le due società.

L'arrivo del norvegese sarebbe accompagnato da un'uscita nello stesso reparto. Il principale candidato a lasciare Firenze è Giovanni Fabbian, sul quale ci sarebbe proprio il Sassuolo. Il centrocampista piace però anche a Lazio e Bologna, che restano alla finestra. Il possibile incastro è dunque chiaro: Thorstvedt dentro e Fabbian fuori, con Fortini che potrebbe diventare la chiave per sbloccare definitivamente la trattativa con il Sassuolo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.