Clamoroso intreccio di mercato sull'asse della Turchia che riguarda da vicinissimo anche due vecchie conoscenze del mondo viola. Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano con un'ultim'ora sui propri profili social, Dusan Vlahovic e il suo entourage hanno dato l'ok di massima all'offerta formulata dal Besiktas. Le parti hanno raggiunto un accordo verbale sulla base di un contratto triennale e in queste ore la documentazione è al vaglio degli esperti legali per l'approvazione definitiva. Qualora tutti i passaggi formali dovessero andare a buon fine senza intoppi, il bomber serbo potrebbe volare a Istanbul già nelle prossime 48 ore per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

L'incontro amarcord

Ad attendere Vlahovic in Turchia ci sarà un volto decisamente noto per la sua carriera: sulla panchina delle Aquile Nere siede infatti Vincenzo Italiano. Il tecnico, approdato quest'estate sulla panchina del club turco, è pronto a riabbracciare il centravanti con cui a Firenze ha vissuto mesi d'oro sul piano realizzativo prima del suo trasferimento alla Juventus. La reunion tra il tecnico e l'attaccante rappresenta il grande colpo ad effetto del Besiktas per dare l'assalto ai vertici del campionato turco e del panorama europeo.