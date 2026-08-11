La Fiorentina sprigiona entusiasmo da ogni poro, Firenze bolle e ribolle

Dusan Vlahovic è sempre più vicino al Besiktas. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, tra l’attaccante serbo e il club turco sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima sui termini personali.

Il Besiktas avrebbe messo sul tavolo un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, una proposta importante per convincere Vlahovic a trasferirsi in Turchia.

Adesso la società turca è al lavoro per definire tutti gli ultimi dettagli dell’operazione, con l’obiettivo di completare l’accordo in tempi brevi e permettere al centravanti serbo di raggiungere Istanbul già entro il prossimo weekend.