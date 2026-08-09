Come riporta gazzetta.it, Dusan Vlahovic ha dato i primi segnali di apertura al Besiktas. Il serbo si è stancato di aspettare delle nuove proposte, ha voglia di tornare presto in campo e per questo potrebbe velocizzare i tempi per trovare un accordo con il club turco, quello che ha mostrato maggiore convinzione nel trattare il suo arrivo. A pesare sull’asse Belgrado-Istanbul è la voce di una vecchia conoscenza dell’attaccante, quella di Vincenzo Italiano.

L’allenatore siciliano che, alla Fiorentina negli ultimi sei mesi del 2021, gli ha permesso di mettersi in mostra e strappare un ricchissimo contratto alla Juventus. La proposta del Besiktas rispecchia le ambizioni del calciatore e le sue richieste iniziali: ingaggio annuo a due cifre (10 milioni), più bonus alla firma che si calcola sostanzialmente in un’annualità da aggiungere al contratto di quattro anni. La discussione si allarga poi sulla questione dei premi legati a obiettivi personali e di squadra.