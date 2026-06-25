Zeballos, sfida di mercato: Fiorentina e Napoli sull’esterno del Boca

Zeballos nel mirino di Fiorentina e Napoli: sfida di mercato per l’esterno del Boca, seguito anche da club turchi e russi.

Il giocatore, secondo quanto riportato da TMW, ha un contratto in scadenza nel dicembre 2026 e avrebbe già respinto una proposta di rinnovo, preferendo attendere eventuali offerte dall’Europa. Il club argentino valuta il suo cartellino intorno ai 18 milioni di euro e non vuole rischiare di perderlo senza ritorno economico.