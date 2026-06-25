Nuovo nome per il mercato della Fiorentina, che continua a monitorare il Sud America alla ricerca di profili interessanti per il futuro della rosa. Nel mirino viola è finito Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Boca Juniors.
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Zeballos, sfida di mercato: Fiorentina e Napoli sull’esterno del Boca
Il giocatore, secondo quanto riportato da TMW, ha un contratto in scadenza nel dicembre 2026 e avrebbe già respinto una proposta di rinnovo, preferendo attendere eventuali offerte dall’Europa. Il club argentino valuta il suo cartellino intorno ai 18 milioni di euro e non vuole rischiare di perderlo senza ritorno economico.
La Fiorentina sarebbe tra le società italiane più attente alla situazione, ma la concorrenza è folta: dalla Turchia diversi club della Super Lig, tra cui il Trabzonspor, seguono con interesse il giocatore, mentre anche il CSKA Mosca resta alla finestra.
In Italia però non c’è solo la Fiorentina; secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss anche il Napoli avrebbe infatti messo gli occhi su Zeballos:, il club partenopeo sarebbe già in una fase di “trattativa serrata” con il Boca Juniors per l’esterno argentino.
Si accende così una possibile sfida di mercato tutta italiana per uno dei talenti più seguiti del calcio sudamericano.
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