Accoglienza super da parte dei tifosi del Besiktas, giunti in migliaia all'aeroporto di Istanbul
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Dusan Vlahovic è atterrato a Istanbul intorno alle 21:30, pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Besiktas. Accoglienza super da parte dei tifosi bianconeri, giunti in migliaia all'aeroporto cittadino.
Mi sento benissimo, sono molto orgoglioso di essere qui. Ringrazio il nostro presidente, i nostri tifosi, ma soprattutto voglio ringraziare il nostro allenatore Vincenzo Italiano. Il bianco e nero mi hanno accompagnato per tutta la vita. La storia è iniziata al Partizan, è proseguita alla Juventus e ora continua al Beşiktaş. Sono molto felice.
Le sue prime parole da calciatore del Besiktas, prima di regalare, in turco, una frase a effetto: "Vogliamo essere campioni".
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