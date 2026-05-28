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De Santis: “Vi racconto di Aranda. Grosso? Se portasse con sé quei due…”

Aranda
Le parole dell'agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis, sul mercato della Fiorentina
Matteo Bardelli Redattore 

L'agente FIFA, Lorenzo De Santis, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina e del mercato viola. Le sue parole:

Aranda del Boca Juniors è un esterno più che un trequartista, si è messo in mostra in un momento complicato della squadra, facendo bene e guadagnandosi la titolarità con ottime prove. Crea spesso pericoli, in zona assist e gol deve consolidarsi e strutturarsi. Se si ha la forza di muoversi prima che certi calciatori emergano, si pagano meno. Oggi il Boca Juniors chiede 10 milioni per il calciatore. È un elemento che può essere costruito, ancora non è pronto per venire e fare la differenza in Italia, a differenza invece di Zeballos, che costa intorno ai 15 milioni. Alla Fiorentina mancano esterni e sicuramente Aranda è un nome da tenere d'occhio.

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Su Beltran

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Può tornare in auge per il River Plate come ‘Piano B’, qualora Simeone, che è l'obiettivo numero 1 dei Millonarios, non fosse convinto di tornare in Argentina.

Su Grosso

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Grosso si è assestato dal ritorno in Serie A dopo l'esperienza estera, se non si sceglie di andare a prendere un grande nome, devo dire che tra gli allenatori emergenti mi convince, perché cerca il risultato attraverso il gioco. E se potesse portare con sé a Firenze Konè e Laurientè…

 

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