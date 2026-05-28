L'agente FIFA, Lorenzo De Santis, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina e del mercato viola. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv De Santis: “Vi racconto di Aranda. Grosso? Se portasse con sé quei due…”
news viola
De Santis: “Vi racconto di Aranda. Grosso? Se portasse con sé quei due…”
Le parole dell'agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis, sul mercato della Fiorentina
Aranda del Boca Juniors è un esterno più che un trequartista, si è messo in mostra in un momento complicato della squadra, facendo bene e guadagnandosi la titolarità con ottime prove. Crea spesso pericoli, in zona assist e gol deve consolidarsi e strutturarsi. Se si ha la forza di muoversi prima che certi calciatori emergano, si pagano meno. Oggi il Boca Juniors chiede 10 milioni per il calciatore. È un elemento che può essere costruito, ancora non è pronto per venire e fare la differenza in Italia, a differenza invece di Zeballos, che costa intorno ai 15 milioni. Alla Fiorentina mancano esterni e sicuramente Aranda è un nome da tenere d'occhio.
LEGGI ANCHE
Su Beltran—
Può tornare in auge per il River Plate come ‘Piano B’, qualora Simeone, che è l'obiettivo numero 1 dei Millonarios, non fosse convinto di tornare in Argentina.
Su Grosso—
Grosso si è assestato dal ritorno in Serie A dopo l'esperienza estera, se non si sceglie di andare a prendere un grande nome, devo dire che tra gli allenatori emergenti mi convince, perché cerca il risultato attraverso il gioco. E se potesse portare con sé a Firenze Konè e Laurientè…
© RIPRODUZIONE RISERVATA