Malotti: “Una cosa è importante su Grosso. Vanoli? Ha dei limiti evidenti”

Le parole dell'allenatore e tifoso viola, Roberto Malotti, sul possibile arrivo di Grosso alla Fiorentina e il lavoro svolto da Vanoli

Roberto Malotti, allenatore e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Lady Radio della scelta fatta dalla Fiorentina di puntare su Fabio Grosso e sul lavoro svolto da Paolo Vanoli in questa stagione. Le sue parole: