Alberto Malusci, ex difensore viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua riguardo al futuro della panchina viola. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Vanoli si meritava un’altra chance. Non c’è differenza con Grosso”
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Malusci: “Vanoli si meritava un’altra chance. Non c’è differenza con Grosso”
Malusci commenta la scelta di Grosso per la prossima panchina: "Non è un nome che mi scalda ma ho fiducia in lui e Paratici. Serve un progetto"
Se vogliamo ripartire, abbiamo bisogno di certezze. Grosso non sa se il suo staff lo seguirà a Firenze? Si parte male. Questa stagione è stata fallimentare, ma la voglio mettere da parte. Forse Vanoli meritava un'altra occasione,Grosso non è un nome che mi scalda ma da quando arriverà tiferò lui e Paratici. Dobbiamo farli lavorare, sono curioso di vederli all'opera. Poi darò le mie sentenze. Finora la società ha fatto male ma adesso dobbiamo fare un buon mercato con Paratici e un buon calcio con Grosso. Ma con lui ci vuole pazienza, dobbiamo metterlo nelle condizioni di lavorare bene.
Grosso per il futuro—
Ovviamente dietro la scelta di Grosso, ci deve essere una squadra completa e fatta a modo. Se hanno scelto lui, sposiamo la tesi della società; ma mi aspetto che a livello calcistico ci si una progettualità futura solida. Quando fai l'allenatore devi avere una corazza alle spalle: lui ha avuto esperienze all'estero e non penso che Firenze lo possa spaventare, anzi deve arrivare con entusiasmo.
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