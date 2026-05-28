Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Vanoli si meritava un’altra chance. Non c’è differenza con Grosso”

news viola

Malusci: “Vanoli si meritava un’altra chance. Non c’è differenza con Grosso”

Malusci: “Vanoli si meritava un’altra chance. Non c’è differenza con Grosso” - immagine 1
Malusci commenta la scelta di Grosso per la prossima panchina: "Non è un nome che mi scalda ma ho fiducia in lui e Paratici. Serve un progetto"
Redazione VN

Alberto Malusci, ex difensore viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua riguardo al futuro della panchina viola. Ecco le sue parole:

Se vogliamo ripartire, abbiamo bisogno di certezze. Grosso non sa se il suo staff lo seguirà a Firenze? Si parte male. Questa stagione è stata fallimentare, ma la voglio mettere da parte. Forse Vanoli meritava un'altra occasione,Grosso non è un nome che mi scalda ma da quando arriverà tiferò lui e Paratici. Dobbiamo farli lavorare, sono curioso di vederli all'opera. Poi darò le mie sentenze. Finora la società ha fatto male ma adesso dobbiamo fare un buon mercato con Paratici e un buon calcio con Grosso. Ma con lui ci vuole pazienza, dobbiamo metterlo nelle condizioni di lavorare bene.

Grosso per il futuro

—  

Ovviamente dietro la scelta di Grosso, ci deve essere una squadra completa e fatta a modo. Se hanno scelto lui, sposiamo la tesi della società; ma mi aspetto che a livello calcistico ci si una progettualità futura solida. Quando fai l'allenatore devi avere una corazza alle spalle: lui ha avuto esperienze all'estero e non penso che Firenze lo possa spaventare, anzi deve arrivare con entusiasmo.

 

Leggi anche
Berti su Vanoli: “Ha fatto un miracolo!”. E su Grosso: “Se fai bene a...
Segui “A Pranzo con Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA