Gianluca Berti, ex compagno di Grosso al Palermo, è intervenuto a Radio Bruno, durante il Pentasport per commentare le voci sulla panchina viola. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Berti su Vanoli: “Ha fatto un miracolo!”. E su Grosso: “Se fai bene a Sassuolo…”
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Berti su Vanoli: “Ha fatto un miracolo!”. E su Grosso: “Se fai bene a Sassuolo…”
Gianluca Berti al Pentasport: "Grosso persona speciale, farà bene. Ripartire da De Gea. Conference? Poteva essere l'anno buono. Grazie a Vanoli"
Fabio è una persona stupenda, educata. Noi fiorentini siamo dei rompiscatole ma penso che lui non avrà problemi. Le sue squadre le fa giocare bene, ovviamente deve avere dei giocatori che fanno al caso suo. Se uno è bravo, lo è sia a Sassuolo che a Firenze. Ormai nessuno si prende la responsabilità di puntare su un allenatore sconosciuto, come un giovane o uno straniero: l'allenatore che non fa punti viene mandato via.
Da dove ripartire—
Paratici conosce bene Grosso, sapranno su quali giocatori puntare. Dovrebbero avere 4 esterni bravi che si alternano. Riguardo i portieri, De Gea dovrebbe rimanere il titolare. Martinelli ha finito molto bene il girone di ritorno alla Sampdoria, quindi lo lascerei un altro anno a giocare fuori per poi valutare se potrà essere lui il portiere della Fiorentina del futuro.
Il rimpianto "Conference"—
Quest'anno era quello giusto per la Conference, ma la stagione era toppo particolare. Vanoli è arrivato in un momento terribile e ne è uscito alla grande, deve esserne fiero.
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