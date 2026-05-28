Fabio Paratici è stato il protagonista della trattativa per portare Fabio Grosso alla Fiorentina. Il ds lo conosce dai tempi delle giovanili della Juventus, e si è mosso da tempo per lui.
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Repubblica: “Perché Paratici ha scelto Grosso. E Commisso lo apprezza per un motivo”
Fabio Paratici aveva tentato un approccio per due big. La scelta di Grosso è sua
Grosso—
Come scrive Repubblica, Paratici ha fatto un tentativo per Maresca e De Zerbi, incassando due no. Subito dopo è andato su Fabio Grosso, scegliendolo per far ripartire la Fiorentina con un nuovo ciclo tecnico. Contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Il tecnico del Sassuolo ha detto si a fine aprile, e così Paratici ha atteso la salvezza prima di definire la trattativa.
Commisso—
Fabio Paratici ha scelto Fabio Grosso per il suo calcio moderno ma sopratutto per la sua capacità di lavorare con i giovani. Inoltre, la figura del tecnico del Sassuolo rispecchia anche il gradimento di Giuseppe Commisso, visto il suo passato nella Nazionale Italiana.
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