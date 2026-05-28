Durante il Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Alessandro Bocci, intervenuto così circa il futuro della panchina viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Grosso scelto per un motivo preciso. Dopo gli USA sarà tutto chiaro”
news viola
Bocci: “Grosso scelto per un motivo preciso. Dopo gli USA sarà tutto chiaro”
Alessandro Bocci ospite al Pentasport: "Preferivo Vanoli ma è giusta la scelta di Paratici. Il viaggio in America ci chiarirà ogni dubbio"
Io tra Grosso e Vanoli, avrei tenuto il secondo. Ma è importantissimo che Paratici prenda l'allenatore con cui ha maggior feeling, quindi è giusto che abbia fatto così. Ma per stare tra il sesto e l'ottavo posto servono al mercato almeno un 50ina di milioni.
Grosso e il paragone—
Non mi pare che Grosso giochi come Palladino, forse si avvicina di più alla filosofia di Italiano. Sa fare tante cose, è bravo nelle ripartenze: anche contro la Fiorentina, i giocatori del Sassuolo hanno attaccato molto bene la profondità...
Il viaggio in America—
Il viaggio negli Stati Uniti servirà a chiarire tutti i dubbi rimasti. Paratici saprà già tutte le idee della famiglia Commisso, nonostante non si siano mai incontrati. Questo incontro servirà a mettere a fuoco nel dettaglio ogni obiettivo e mossa. Al ritorno, mi aspetto una conferenza stampa annunciata da Ferrari per le ambizioni della prossima stagione che, come abbiamo notato, non sempre si rispettano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA