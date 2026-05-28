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Bocci: “Grosso scelto per un motivo preciso. Dopo gli USA sarà tutto chiaro”

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Alessandro Bocci ospite al Pentasport: "Preferivo Vanoli ma è giusta la scelta di Paratici. Il viaggio in America ci chiarirà ogni dubbio"
Redazione VN

Durante il Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Alessandro Bocci, intervenuto così circa il futuro della panchina viola:

Io tra Grosso e Vanoli, avrei tenuto il secondo. Ma è importantissimo che Paratici prenda l'allenatore con cui ha maggior feeling, quindi è giusto che abbia fatto così. Ma per stare tra il sesto e l'ottavo posto servono al mercato almeno un 50ina di milioni.

Grosso e il paragone

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Non mi pare che Grosso giochi come Palladino, forse si avvicina di più alla filosofia di Italiano. Sa fare tante cose, è bravo nelle ripartenze: anche contro la Fiorentina, i giocatori del Sassuolo hanno attaccato molto bene la profondità...

Il viaggio in America

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Il viaggio negli Stati Uniti servirà a chiarire tutti i dubbi rimasti. Paratici saprà già tutte le idee della famiglia Commisso, nonostante non si siano mai incontrati. Questo incontro servirà a mettere a fuoco nel dettaglio ogni obiettivo e mossa. Al ritorno, mi aspetto una conferenza stampa annunciata da Ferrari per le ambizioni della prossima stagione che, come abbiamo notato, non sempre si rispettano.

 

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