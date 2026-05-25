Gazzetta: “Intreccio Sarri-Palladino. Atalanta e Lazio pronte allo scambio”

Maurizio Sarri viaggia verso l'Atalanta, mentre l'ex viola Raffaele Palladino potrebbe finire alla Lazio. Asse calda Roma-Bergamo

Redazione VN 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 10:08)

Un clamoroso valzer delle panchine sta per accendersi in Serie A, e l'onda d'urto rischia di interessare molto da vicino anche l'attenzione dei tifosi della Fiorentina. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è in vista uno scambio sull'asse Bergamo-Roma che vede protagonisti due nomi caldissimi per l'universo viola: Raffaele Palladino, reduce dall'esperienza a Firenze e fresco di dichiarazioni al miele verso la squadra viola e Maurizio Sarri, da sempre il grande sogno proibito di una fetta importante della tifoseria fiorentina.

Sarri-Atalanta, ci siamo — Il matrimonio tra Sarri e la Lazio è infatti ai titoli di coda. Il tecnico toscano è pronto a salutare Claudio Lotito (il vertice decisivo per la risoluzione del contratto è imminente) per tuffarsi nella proposta dell'Atalanta. A Bergamo, Sarri ritroverebbe come direttore sportivo Cristiano Giuntoli (in pole per sostituire D'Amico), ricomponendo la storica coppia che tanto bene ha fatto a Napoli. L'arrivo di Sarri sulla panchina della Dea rappresenterebbe una vera svolta metodologica e tattica, con la storica difesa a tre bergamasca destinata a finire in soffitta per far spazio al 4-3-3.

Palladino nel mirino biancoceleste — E Palladino? Il destino dell'ex allenatore della Fiorentina sembra ormai lontano dall'Atalanta. Il percorso inverso, ovvero un suo sbarco alla Lazio, è un'ipotesi concreta ma decisamente più indietro. Palladino ha ancora un anno di contratto con la Dea e deve trovare la quadra per liberarsi, mentre Lotito non ha ancora affondato il colpo, valutando anche piste estere (come l'emergente Alessio Lisci dell'Osasuna o Sergio Conceicao).

Per Firenze si prospetta un'estate da spettatrice di un incrocio incredibile: il "sogno" Sarri che riparte da una rivale come l'Atalanta e l'ex Palladino che cerca il rilancio all'ombra del Colosseo.