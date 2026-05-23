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Romano annuncia: “L’Atalanta spinge per Sarri. Percassi vuole chiudere a breve”

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Maurizio Sarri si avvicina sempre di più all'Atalanta. Gli orobici sono in forte pressing
Redazione VN

Il futuro di Maurizio Sarri si sta definendo sempre di più. L'ex Napoli non dovrebbe rimanere alla Lazio, dopo una stagione complessa. Su di lui c'è il forte pressing dell'Atalanta, dopo che anche la Fiorentina lo ha seguito. Secondo Fabrizio Romano, i bergamaschi stanno spingendo moltissimo per anticipare la concorrenza. Manca l'ultimo si per Sarri, dato che il Napoli sta sondando il terreno per altri nomi. L'Atalanta vorrebbe chiudere l'affare in modo definitivo la prossima settimana

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