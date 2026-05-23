La pesante sconfitta incassata contro la Fiorentina non avrebbe incrinato il rapporto tra la Juventus e Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, lo spogliatoio bianconero si sarebbe compattato attorno alla figura dell’allenatore, ritenuto ancora il punto di riferimento del gruppo nonostante il momento complicato e le forti pressioni legate alla corsa Champions.
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Niente rivoluzione per la Juventus? La scelta dei giocatori su Spalletti
La Juventus aspetta la fine del campionato, ed il gruppo fa quadrato su Spalletti
La scelta—
Il ko contro i viola ha inevitabilmente acceso il dibattito sul futuro tecnico della Juventus, ma all’interno della rosa sarebbe emersa una linea chiara: diversi giocatori continuano ad apprezzare il lavoro di Spalletti, sia dal punto di vista umano che sotto l’aspetto tattico. In particolare, viene evidenziata la capacità del tecnico di proteggere la squadra nelle uscite pubbliche e di mantenere saldo il controllo dello spogliatoio anche nei momenti più delicati.
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