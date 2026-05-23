Niente rivoluzione per la Juventus? La scelta dei giocatori su Spalletti

La pesante sconfitta incassata contro la Fiorentina non avrebbe incrinato il rapporto tra la Juventus e Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, lo spogliatoio bianconero si sarebbe compattato attorno alla figura dell’allenatore, ritenuto ancora il punto di riferimento del gruppo nonostante il momento complicato e le forti pressioni legate alla corsa Champions.