De Rossi sul futuro: “Ci rivedremo col Genoa e decideremo, non ho fretta”

"Paradossalmente ci siamo salvati troppo presto". Daniele De Rossi stoppa le voci sul futuro lontano dal Genoa, magari alla Fiorentina

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa, per presentare l'ultima di campionato, Lecce-Genoa. Il tecnico romano è uno dei nomi, insieme a Fabio Grosso, accostati alla panchina della Fiorentina, qualora non dovesse rimanere Vanoli. Così il tecnico del Genoa ha rispposta ad una domanda sul proprio futuro: