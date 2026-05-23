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De Rossi sul futuro: “Ci rivedremo col Genoa e decideremo, non ho fretta”

De Rossi sul futuro: “Ci rivedremo col Genoa e decideremo, non ho fretta” - immagine 1
"Paradossalmente ci siamo salvati troppo presto". Daniele De Rossi stoppa le voci sul futuro lontano dal Genoa, magari alla Fiorentina
Redazione VN

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa, per presentare l'ultima di campionato, Lecce-Genoa. Il tecnico romano è uno dei nomi, insieme a Fabio Grosso, accostati alla panchina della Fiorentina, qualora non dovesse rimanere Vanoli. Così il tecnico del Genoa ha rispposta ad una domanda sul proprio futuro:

Paradossalmente ci siamo salvati troppo presto. Idealmente a sei-sette giornate dalla fine e questa cosa vi ha scatenato. Quello che faremo noi è quello che faranno altri allenatori di altre società. Mercoledì ci rivedremo, staremo insieme e vedremo. Non ho fretta di andare in vacanza, rimarrò a Roma e ci sarà modo e maniera di programmare. Lo abbiamo fatto anche quando sembravo con la valigia pronta.

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