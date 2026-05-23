Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa, per presentare l'ultima di campionato, Lecce-Genoa. Il tecnico romano è uno dei nomi, insieme a Fabio Grosso, accostati alla panchina della Fiorentina, qualora non dovesse rimanere Vanoli. Così il tecnico del Genoa ha rispposta ad una domanda sul proprio futuro:
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De Rossi sul futuro: “Ci rivedremo col Genoa e decideremo, non ho fretta”
"Paradossalmente ci siamo salvati troppo presto". Daniele De Rossi stoppa le voci sul futuro lontano dal Genoa, magari alla Fiorentina
Paradossalmente ci siamo salvati troppo presto. Idealmente a sei-sette giornate dalla fine e questa cosa vi ha scatenato. Quello che faremo noi è quello che faranno altri allenatori di altre società. Mercoledì ci rivedremo, staremo insieme e vedremo. Non ho fretta di andare in vacanza, rimarrò a Roma e ci sarà modo e maniera di programmare. Lo abbiamo fatto anche quando sembravo con la valigia pronta.
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