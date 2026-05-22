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Scalvini (conf): “Palladino ci ha rimessi in piedi. Convocazione Italia? Vi dico”

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Le parole in conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta, Giorgio Scalvini, al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Fiorentina
Matteo Bardelli Redattore 

Il calciatore dell'Atalanta, Giorgio Scalvini, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio al Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla stagione e l'infortunio

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Ultima con la Fiorentina e all'andata era successo quell'infortunio. E' stata una stagione complicata, per più motivi. Poi, con l'arrivo di Palladino ci siamo rimessi in piedi e io ho ritrovato continuità. Con lui abbiamo fatto grandi risultati.

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Sui tifosi dell'Atalanta

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Ai tifosi dico che la squadra è unita, il gruppo è forte per ripartire bene il prossimo anno. Sicuramente siamo tutti dei giocatori che hanno grande carattere e che non si tirano mai indietro.

Sulla convocazione per l'Italia

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Vedremo, mi farebbe ovviamente piacere essere convocato. Serve ripartire dopo la mancata qualificazione.

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