Anche la Gazzetta dello Sport si sofferma sulla questione allenatore. In estate, sarà rivoluzione, perché il mercato estivo (per cui sono stati investiti un'ottantina di milioni) non ha funzionato e quello invernale è stato un brodino che ha avuto effetti minimi sul rendimento della squadra.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta netta: “Vanoli andrà via”. E poi svela: “Paratici avrebbe voluto 3 big”
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Gazzetta netta: “Vanoli andrà via”. E poi svela: “Paratici avrebbe voluto 3 big”
Paratici avrebbe voluto uno tra 3 nomi importanti, il nome più gettonato è quello di Fabio Grosso del Sassuolo
Vanoli—
Il primo a non conoscere ancora il proprio futuro è Paolo Vanoli, che ha preso la Viola ultimae l'ha condotta in un porto sicuro, con una media di 1,37 punti a partita. Obiettivo centrato, come il tecnico ribadisce con orgoglio ogni volta che può, ma difficilmente gli basterà per guadagnarsi la riconferma. (CONTESTAZIONE)
Paratici—
L'opzione per prolungare di un altro anno scade il 30 maggio ma il fatto che non sia ancora stata esercitata dimostra che ci sono riflessioni in corso. Paratici avrebbe voluto uno tra De Zerbi, Maresca e Iraola, il nome più gettonato è quello di Fabio Grosso del Sassuolo seguito da Daniele De Rossi del Genoa.
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