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FOTO VN – Giocatori, la Curva Fiesole tuona: “Fate le valigie e cambiate residenza!”

FOTO VN – Giocatori, la Curva Fiesole tuona: “Fate le valigie e cambiate residenza!” - immagine 1
Già nella mattina di ieri, la Curva Fiesole aveva attaccato duramente i calciatori. Attacco che si è ripetuto in tarda notte
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Fiorentina-Atalantadirà la parola fine alla stagione disastrosa del club viola, ma il tifo organizzato ha ancora da esprimere tutto il suo malcontento per un anno a dir poco impronosticabile ricco di sofferenza e nervosismo.

Curva Fiesole

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Già nella mattina di ieri, la Curva Fiesole aveva attaccato duramente i calciatori. Attacco che si è ripetuto in tarda notte quando, in città, è apparso un altro striscione contro i giocatori della Fiorentina: "Vedervi giocare è stata una sofferenza. Fate le valigie e cambiate residenza". Qui lo scatto dello striscione:

Striscione

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