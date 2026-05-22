FOTO VN – Giocatori, la Curva Fiesole tuona: “Fate le valigie e cambiate residenza!”

Già nella mattina di ieri, la Curva Fiesole aveva attaccato duramente i calciatori. Attacco che si è ripetuto in tarda notte

Fiorentina-Atalanta dirà la parola fine alla stagione disastrosa del club viola, ma il tifo organizzato ha ancora da esprimere tutto il suo malcontento per un anno a dir poco impronosticabile ricco di sofferenza e nervosismo.

Curva Fiesole

Già nella mattina di ieri, la Curva Fiesole aveva attaccato duramente i calciatori. Attacco che si è ripetuto in tarda notte quando, in città, è apparso un altro striscione contro i giocatori della Fiorentina: "Vedervi giocare è stata una sofferenza. Fate le valigie e cambiate residenza". Qui lo scatto dello striscione: