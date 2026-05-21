Curva Fiesole: “Ci avete rovinato banda di buffoni, fuori dai c******i!”

E' apparso in città uno striscione firmato Curva Fiesole, con un messaggio chiaro: "Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai c*****i"

Contestazione

L'arrivo di Paolo Vanoli prima e quello di Fabio Paratici poi ha portato la squadra alla salvezza, ma è chiaro che Firenze meriti molto di più. Per questo motivo nella gara di domani contro l'Atalanta il clima sarà rovente, con il tifo viola pronto a contestare società e giocatori.