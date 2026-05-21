Domani si concluderà una stagione disastrosa della Fiorentina, con una salvezza raggiunta ma con tanta delusione per le aspettative non rispettate. A inizio anno, con l'arrivo di Stefano Pioli, si parlava addirittura di Champions League con la squadra che a novembre non aveva ancora vinto una partita.
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VIOLA NEWS news viola Curva Fiesole: “Ci avete rovinato banda di buffoni, fuori dai c******i!”
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Curva Fiesole: “Ci avete rovinato banda di buffoni, fuori dai c******i!”
E' apparso in città uno striscione firmato Curva Fiesole, con un messaggio chiaro: "Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai c*****i"
Contestazione—
L'arrivo di Paolo Vanoli prima e quello di Fabio Paratici poi ha portato la squadra alla salvezza, ma è chiaro che Firenze meriti molto di più. Per questo motivo nella gara di domani contro l'Atalanta il clima sarà rovente, con il tifo viola pronto a contestare società e giocatori.
Lo striscione—
Nel mentre, è apparso in città uno striscione firmato Curva Fiesole, con un messaggio chiaro: "Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai c*****i".
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