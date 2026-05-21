“Mi ricorda Rudiger”, “Cavallo di razza”: Marcandalli, garantiscono De Rossi e Nesta

La Fiorentina, in vista della prossima stagione, ha messo gli occhi su Marcandalli del Genoa: De Rossi e Nesta garantiscono

Matteo Bardelli Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 11:14)

Come ormai ben sappiamo, la Fiorentina darà vita ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Tra i vari reparti, anche la difesa necessita di alcuni aggiornamenti. Ecco perché i viola si sono interessati, insieme al Como, ad Alessandro Marcandalli del Genoa (LA NOTIZIA).

Conosciamolo meglio — Si tratta di un difensore classe 2002 (23 anni), alto 195 cm, nato a Bergamo da padre italiano e madre nigeriana. In questa stagione, con la maglia del Genoa, ha collezionato 31 presenze, 28 delle quali da titolare, per un totale di 2516 minuti giocati. È un centrale difensivo di piede destro, ben strutturato fisicamente appunto. Grazie alla sua altezza, risulta imponente soprattutto nel gioco aereo. È un calciatore istintivo, che tenta spesso l'anticipo, ma che allo stesso tempo gode di buona qualità con la palla tra i piedi.

Nesta, Gilardino, Viera e poi De Rossi — Due anni fa, alla Reggiana, è stato l’allora allenatore dei granata, Alessandro Nesta, uno che in materia non ha niente da imparare, a impartirgli una sorta di benedizione calcistica, spalancando ottimismo sulle prospettive del ragazzo: «Faccio il tifo per lui, qualcosa ho visto nella mia vita e dico che lui è un bel cavallo di razza. É un ragazzo da undici, di un’educazione infinita. Un ragazzo buono, silenzioso, però anche di compagnia. Come caratteristiche da giocatore ha un’accelerazione che se ne vedono poche. Deve stare con i piedi per terra, perché la strada è lunga. Tanti giovani si fanno vedere e poi si perdono. Non deve avere fretta, se continua così il futuro è suo». L’anno scorso è stato Gilardino a volerlo in rosa, portandolo in rossoblù dal Venezia. Il debutto col grifone è arrivato, ma con esso anche un girone d’andata di infinite panchine, a confermare che i tempi della fioritura non erano ancora maturi.

Così, a gennaio, Marcandalli è stato ceduto in prestito secco al Venezia, perché Vieira non poteva assicuragli del minutaggio sufficiente. Terminata questa esperienza in Laguna, il difensore è tornato a Genova maturato, sotto ogni punto di vista. A conferma di ciò, inizia la stagione con il tecnico francese, giochicchiando. Poi, la svolta con l'arrivo di Daniele De Rossi. Tant'è che l'ex calciatore della Roma e tecnico che piace molto anche alla Fiorentina, non si è trattenuto con i paragoni nei suoi riguardi: «È un giocatore che capisce tutto e ha qualità fisiche da Champions League, da giocatori che vanno di moda adesso. La sua fisicità è quella che hanno difensori dell’Arsenal o del Chelsea. Mi ricorda i primi anni di Rudiger alla Roma, un giocatore acerbo ma che fisicamente era una forza della natura».

Il futuro — In casa Genoa, ovviamente, non c'è voglia di perderlo. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro e, dunque, potrebbe essere un obiettivo concreto della Fiorentina che verrà. La sensazione è che molto dipenderà dal futuro di De Rossi, innamorato, calcisticamente parlando, del suo giovane difensore. Proprio per questo, i viola osservano con grande interesse.