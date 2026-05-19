Fiorentina-Atalanta e Paratici: conta solo il presente

Fiorentina-Atalanta, per Fabio Paratici adesso conta solo la partita di venerdì. Il direttore sportivo viola, dopo essersi goduto la vittoria della sua squadra allo Stadium, è concentrato solo sul presente e sulla volontà di chiudere al meglio una stagione deludente. Dopodiché ci sarà tempo per pensare al futuro, a Paolo Vanoli e alle mosse della Fiorentina che verrà.