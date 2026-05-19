Fiorentina-Atalanta, per Fabio Paratici adesso conta solo la partita di venerdì. Il direttore sportivo viola, dopo essersi goduto la vittoria della sua squadra allo Stadium, è concentrato solo sul presente e sulla volontà di chiudere al meglio una stagione deludente. Dopodiché ci sarà tempo per pensare al futuro, a Paolo Vanoli e alle mosse della Fiorentina che verrà.
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Fiorentina-Atalanta e Paratici: conta solo il presente
Il futuro di Vanoli solo dopo venerdì, Iraola pista non calda: Paratici, adesso, pensa solo e soltanto al presente
Per adesso il focus di Paratici è soltanto sul presente.
Futuro—
Il tema allenatore verrà affrontato più avanti. Non a caso il profilo di Andoni Iraola, tecnico molto promettente, non è tra i nomi nella lista del direttore sportivo della Fiorentina. Per ora esistono solo Fiorentina-Atalanta e Paolo Vanoli. A fine stagione si vedrà.
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