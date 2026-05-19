Le orme di Kayode, lo scandalo Jimenez: perchè il Bournemouth vuole Fortini

Il dubbio Jimenez

Iraola (ne avrete sentito parlare proprio in ottica Fiorentina), lascerà a fine anno. Il suo sostituto sarà Marco Rose, un tecnico che ne ricalca la filosofia. 4-2-3-1 verticale, aggressivo ed intenso, con tanta spinta sulle fasce. Il profilo di Fortini va proprio in questa ottica, almeno per quello che ha fatto intravedere in Primavera ed alla Juve Stabia. Inoltre le Cherries devono fare i conti con la grana Alex Jimenez. Lo spagnolo ex Milan è stato il titolare sulla destra, ma nelle ultime settimane è stato sospeso dalla società. Su Internet sono circolate delle conversazioni spinte con una ragazza 15enne, e per questo la società ha avviato una indagine interna. Milos Kerkez, altro terzino giovane ed ex Milan, pur solo nelle Under, è esploso al Vitality Stadium, guadagnandosi la chiamata del Liverpool. Quest'anno il suo sostituto, Adrien Truffert, è stato uno dei migliori laterali sinistri del campionato: il sistema funziona.