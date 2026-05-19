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Le orme di Kayode, lo scandalo Jimenez: perchè il Bournemouth vuole Fortini

Fortini
Kayode in Premier è esploso. Stavolta è Fortini che piace in Inghilterra, precisamente al Bournemouth
Niccolò Meoni
Niccolò Meoni Redattore 

Per Nicolò Fortini questa doveva essere la stagione dell'affermazione in prima squadra. Dopo un'ottima annata passata alla Juve Stabia, l'esterno viola era tornato a Firenze. L'impatto con la realtà è stato più duro del previsto. Un contesto disfunzionale, unito agli infortuni, non ha reso la sua esperienza indimenticabile. Eppure in queste ore si vocifera di un interessamento del Bournemouth. Perché le Cherries lo seguono?

Lo stile Cherries

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Non è certamente la prima squadra di valore europeo (si, il Bournemouth lo è, dato che l'anno prossimo potrebbe addirittura disputare la Champions League) che segue Fortini. La Roma di Gasperini ci aveva provato a gennaio, senza risultati concreti, ed anche il Bayer Leverkusen ci ha pensat0. Fortini in B ha dimostrato di essere un esterno in grado di abbinare corsa, duelli e duttilità, dato che può giocare su entrambe le fasce. Il Bournemouth è una squadra intensa, che pesca moltissimi giovani in giro per l'Europa, attraverso un sistema di scouting tra i migliori del continente.

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Il dubbio Jimenez

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Iraola (ne avrete sentito parlare proprio in ottica Fiorentina), lascerà a fine anno. Il suo sostituto sarà Marco Rose, un tecnico che ne ricalca la filosofia. 4-2-3-1 verticale, aggressivo ed intenso, con tanta spinta sulle fasce. Il profilo di Fortini va proprio in questa ottica, almeno per quello che ha fatto intravedere in Primavera ed alla Juve Stabia. Inoltre le Cherries devono fare i conti con la grana Alex Jimenez. Lo spagnolo ex Milan è stato il titolare sulla destra, ma nelle ultime settimane è stato sospeso dalla società. Su Internet sono circolate delle conversazioni spinte con una ragazza 15enne, e per questo la società ha avviato una indagine interna. Milos Kerkez, altro terzino giovane ed ex Milan, pur solo nelle Under, è esploso al Vitality Stadium, guadagnandosi la chiamata del Liverpool. Quest'anno il suo sostituto, Adrien Truffert, è stato uno dei migliori laterali sinistri del campionato: il sistema funziona.

Kayode indica la via

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Fiorentina, accantonamento e poi oltremanica: Michael Kayode sta trovando la sua consacrazione in Premier, sponda Brentford, ed è tra i nominati per il giovane dell'anno. Fortini ne seguirà l'esempio, rivelando tutte le proprie potenzialità? Oppure la Fiorentina deciderà di puntare su di lui, nonostante una situazione contrattuale da risolvere?

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