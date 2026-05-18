VN – Fiorentina-Betis, tifosi identificati: rischio Daspo e processo penale

A oltre un anno dagli scontri di Fiorentina-Betis al Franchi, la Digos ha identificato oltre 80 tifosi coinvolti: possibili Daspo e procedimenti penali.

In questi giorni, infatti, numerosi tifosi avrebbero ricevuto dalla Questura di Firenze un verbale di identificazione di persona sottoposta alle indagini, notificato dalla Digos nell’ambito dell’inchiesta relativa ai tafferugli avvenuti durante la sfida europea tra sostenitori viola e tifosi spagnoli.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero oltre 80 le persone identificate dalle forze dell’ordine . Nel documento inviato ai soggetti coinvolti si parla di “lancio ed utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive”, riferimento legato agli episodi verificatisi all’interno dello stadio Franchi nel corso della serata.

Nel verbale viene inoltre specificato che nei confronti degli indagati è in corso un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Firenze. Oltre al possibile iter giudiziario, per molti dei tifosi coinvolti potrebbe presto scattare anche il Daspo, il provvedimento che vieta l’accesso agli impianti sportivi.

Resta inoltre da capire se siano state avviate indagini analoghe anche nei confronti dei sostenitori del Betis. In occasione della gara del Franchi, infatti, si registrarono momenti di forte tensione nel settore ospiti, con lanci di oggetti verso la Ferrovia dopo che alcuni tifosi spagnoli avrebbero divelto parti dei bagni e della struttura dello stadio