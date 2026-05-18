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La parafrasi

Juventus-Fiorentina come “Meraviglioso” dei Negramaro

Juventus-Fiorentina come “Meraviglioso” dei Negramaro - immagine 1
Il commento di Juventus-Fiorentina fatto parafrasando il brano Meraviglioso dei Negramaro.
Lorenzo Mazzanti

È vero

Credetemi è accaduto

A pranzo su a Torino

In una stagione scura

Con la dannata voglia

Alla Vecchia Signora

Di fargli far un tuffo in giù

D'un tratto

Qualcuno alle sue spalle

Forse un angelo

Vestito da Ndour

Li gelò segnandogli

Facendo urlar al popolo gigliato così

Meraviglioso

Ma come non ti accorgi

Di quanto il Pongra sia meraviglioso

Meraviglioso perfino dopo il check di Dusan il dolore

Potrà apparire a noi meraviglioso

Ranieri ben guarda intorno a sè

Solomon tanti doni ai suoi ha fatto

Fagioli come chi ha inventato il mare

Ti sembra che con De Gea non passi niente

Mandragora il sole, la vita, l'amore

Meraviglioso

Vanoli come una donna che ama solo te

Meraviglioso

Il trionfo di Torino

La luce di un mattino

Meraviglioso

Il viso di un bambino

Meraviglioso

Meraviglioso, ah

Ma guarda intorno a te

Che doni ti hanno fatto

Ti hanno inventato

Il mare

Tu dici non ho niente

Ti sembra niente il sole

La vita

L'amore

Meraviglioso

La notte era finita

E ti sentivo ancora

Sapore della vita

Meraviglioso

Meraviglioso

Meraviglioso

Meraviglioso

Meraviglioso

Meraviglioso

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