È vero
La parafrasi
Juventus-Fiorentina come “Meraviglioso” dei Negramaro
Credetemi è accaduto
A pranzo su a Torino
In una stagione scura
Con la dannata voglia
Alla Vecchia Signora
Di fargli far un tuffo in giù
D'un tratto
Qualcuno alle sue spalle
Forse un angelo
Vestito da Ndour
Li gelò segnandogli
Facendo urlar al popolo gigliato così
Meraviglioso
Ma come non ti accorgi
Di quanto il Pongra sia meraviglioso
Meraviglioso perfino dopo il check di Dusan il dolore
Potrà apparire a noi meraviglioso
Ranieri ben guarda intorno a sè
Solomon tanti doni ai suoi ha fatto
Fagioli come chi ha inventato il mare
Ti sembra che con De Gea non passi niente
Mandragora il sole, la vita, l'amore
Meraviglioso
Vanoli come una donna che ama solo te
Meraviglioso
Il trionfo di Torino
La luce di un mattino
Meraviglioso
Il viso di un bambino
Meraviglioso
Meraviglioso, ah
Ma guarda intorno a te
Che doni ti hanno fatto
Ti hanno inventato
Il mare
Tu dici non ho niente
Ti sembra niente il sole
La vita
L'amore
Meraviglioso
La notte era finita
E ti sentivo ancora
Sapore della vita
Meraviglioso
Meraviglioso
Meraviglioso
Meraviglioso
Meraviglioso
Meraviglioso
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