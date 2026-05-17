Massa, un arbitro deluso ma in ripresa per Juventus-Fiorentina

Designazione più che corretta vista l'importanza della partita dal punto di vista della Juventus, che ancora non ha conseguito l'obiettivo Champions League. Davide Massa , 44 anni, di Imperia, non ha fatto sicuramente una bellissima stagione, probabilmente è scosso dalla mancata chiamata ai Mondiali, ma piano piano si è ripreso.

Ha già arbitrato la Fiorentina in stagione, a Firenze nell'1-1 contro il Milan. È molto più propenso ad ammonire che a non farlo: lo abbiamo visto anche nelle semifinali di Europa League, bisogna stare attenti soprattutto alle proteste e ai falli che oltrepassano la sua soglia alta. Difensori come Ranieri e Comuzzo sono a rischio.