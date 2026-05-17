Designazione più che corretta vista l'importanza della partita dal punto di vista della Juventus, che ancora non ha conseguito l'obiettivo Champions League. Davide Massa, 44 anni, di Imperia, non ha fatto sicuramente una bellissima stagione, probabilmente è scosso dalla mancata chiamata ai Mondiali, ma piano piano si è ripreso.
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Massa, un arbitro deluso ma in ripresa per Juventus-Fiorentina
L'analisi sul fischietto della gara tra Juventus e Fiorentina
Ha già arbitrato la Fiorentina in stagione, a Firenze nell'1-1 contro il Milan. È molto più propenso ad ammonire che a non farlo: lo abbiamo visto anche nelle semifinali di Europa League, bisogna stare attenti soprattutto alle proteste e ai falli che oltrepassano la sua soglia alta. Difensori come Ranieri e Comuzzo sono a rischio.
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