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Galbiati: “1981-’82, bello e tragico. Della Fiorentina di oggi ne salvo solo 3-4”

Galbiati: “1981-’82, bello e tragico. Della Fiorentina di oggi ne salvo solo 3-4” - immagine 1
I ricordi e gli auguri di Roberto Galbiati, ex viola
Paolo Mugnai
Paolo Mugnai Redattore 

Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa diciannovesima puntata la nostra redazione ha contattato Roberto Galbiati. Nato a Cernusco sul Naviglio, dal 1978/79 al 1981/82 e 1986/87 alla Fiorentina da calciatore con 164 presenze (136 con 1 rete in Serie A, 2 in Coppa UEFA, 23 in Coppa Italia e 3 nel Torneo di Capodanno). Esordio a Taranto in Coppa Italia il 27.08.1978: Taranto-Fiorentina 1-1.

Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?

“È finita bene un’annata che nessuno si aspettava, con un sacco di problemi. Diciamo che il finale di stagione è stato comunque positivo perché se pensiamo a come era messa la classifica a dicembre, era dura anche soltanto dirlo di salvarsi. Nel complesso, facendo un bilancio finale, c’è davvero poco da salvare di questa squadra, solo tre o quattro giocatori. Bisogna cambiare parecchio e credo che ci sia un dirigente esperto che abbia capito i problemi e sappia toccare i tasti giusti per trovare una soluzione”.

Il ricordo più bello?

“Bello e tragico sportivamente allo stesso tempo. Mi riferisco naturalmente al campionato 1981-82 per come è stato giocato e quanto abbiamo fatto in quell’annata, ma poi per come è finita. Eravamo una squadra forte, i Pontello avevano fatto un grande mercato. Una squadra unita, ci vedevamo con le famiglie e con lo stesso allenatore anche fuori dal campo. I risultati si ottengono così, se si è un gruppo unito”.

L’augurio per il centenario?

“Auguro ai tifosi viola che l’anno prossimo sia un anno di soddisfazioni vere, con una squadra di un certo valore, e di entrare in Europa, in qualsiasi Coppa”.

LA PUNTATA PRECEDENTE: GIANCARLO DE SISTI

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