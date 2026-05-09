De Sisti: “Io figlio di Firenze, un ricordo lungo 13 anni. È tempo di bilanci e programmi”

I ricordi e gli auguri di Giancarlo “Picchio” De Sisti, ex viola

Paolo Mugnai Redattore 9 maggio - 11:28

Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa diciottesima puntata la nostra redazione ha contattato Giancarlo “Picchio” De Sisti. Nato a Roma, dal 1965/66 al 1973/74 alla Fiorentina da calciatore con 354 presenze (256 con 28 reti in Serie A, 6 in Coppa Campioni, 2 con 1 rete in Coppa delle Coppe, 17 con 2 reti in Coppa delle Fiere, 3 in Coppa UEFA, 12 in Coppa Mitropa, 7 con 1 rete nel Torneo Anglo-Italiano, 5 con 1 rete in Coppa delle Alpi e 46 con 9 reti in Coppa Italia). Ha vinto una Coppa Italia nel 1966, una Coppa Mitropa nel 1966 e uno scudetto nel 1969. Presenze in Nazionale: 29 con 4 reti. Campione d’Europa nel 1968. Esordio a Genova in Coppa Italia il 29.08.1965: Genoa-Fiorentina 0-3.

Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?

“Pensavo che contro la Roma potesse esprimere di più del suo vero calcio e invece ha preso quattro reti. La Fiorentina era rilassata per la sconfitta della Cremonese, poi mancava Kean, quindi una mezza previsione che avevo fatto è andata a farsi benedire. Ma questo è il momento dei bilanci, di riflessione generale. Importante adesso che la società faccia le sue valutazioni sulla stagione che sta per concludersi e programmi il futuro”.

Il ricordo più bello?

“Non posso dirne uno solo. Sono 13 anni di vita con la Fiorentina, 9 da calciatore e 4 da allenatore. Per me è tutto un ricordo bello, anche i momenti sofferti, più difficili, perché a Firenze mi hanno sempre considerato un loro figlio”.

L’augurio per il centenario?

“Auguro ai tifosi viola tutto il bene possibile, e un grazie per come mi hanno sempre accolto, perché sono fra i più appassionati di tutta Italia e meritano delle soddisfazioni”.