Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina ha deciso di onorare la Festa della Mamma con un gesto carico di emozione e significato simbolico. In occasione della sfida di campionato contro il Genoa di questa domenica, i giocatori viola scenderanno in campo indossando una maglia speciale.
esclusive
VN – Fiorentina, col Genoa i nomi delle mamme sulla maglia. Ecco la lista
L'omaggio—
Sulla schiena, al posto del tradizionale cognome dell'atleta, comparirà il cognome da nubile della propria madre. Questa iniziativa, già sperimentata con successo nella passata stagione, trasforma la divisa da gioco in un tributo personale e pubblico alle radici e agli affetti più profondi di ogni calciatore.
I nomi sulla maglia—
1. Luca LEZZERINI - GIOVARRUSCIO
2. DODO' - DALVA
3. Daniele RUGANI - PAGANELLI
4. Marco BRESCIANINI - PERI
5. Marin PONGRAČIĆ - TOLO
6. Luca RANIERI - BERTALÀ
8. Rolando MANDRAGORA - BAROMETRO
10. Albert GUDMUNDSSON - KRISSA
15. Pietro COMUZZO - BALDO
17. Jack HARRISON - D. HARRISON
19. Manor SOLOMON - A. SOLOMON
20. Moise KEAN - DEHE
21. Robin GOSENS - SCHNEIDER
22. Jacopo FAZZINI - BALDINI
23. Eman KOŠPO - KONJALIĆ
27. Cher NDOUR - GORDINI
29. Niccolò FORTINI - AGNESE
43. David DE GEA - MARIVI
44. Nicolò FAGIOLI - MENCHI
53. Oliver CHRISTENSEN - E. CHRISTENSEN
60. Eddy KOUADIO - ZEZE
61. Riccardo BRASCHI - MORRONE
62. Luis BALBO - VIEIRA
65. Fabiano PARISI - GIARDIELLO
69. Giorgio PUZZOLI - INNOCENTI
80. Giovanni FABBIAN - STOCCO
91. Roberto PICCOLI - MANENTI
© RIPRODUZIONE RISERVATA