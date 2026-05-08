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VN – Fiorentina, col Genoa i nomi delle mamme sulla maglia. Ecco la lista

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In occasione della festa della Mamma, la Fiorentina omaggerà le madri dei calciatori con una maglia speciale
Redazione VN

Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina ha deciso di onorare la Festa della Mamma con un gesto carico di emozione e significato simbolico. In occasione della sfida di campionato contro il Genoa di questa domenica, i giocatori viola scenderanno in campo indossando una maglia speciale.

L'omaggio

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Sulla schiena, al posto del tradizionale cognome dell'atleta, comparirà il cognome da nubile della propria madre. Questa iniziativa, già sperimentata con successo nella passata stagione, trasforma la divisa da gioco in un tributo personale e pubblico alle radici e agli affetti più profondi di ogni calciatore.

I nomi sulla maglia

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1. Luca LEZZERINI - GIOVARRUSCIO

2. DODO' - DALVA

3. Daniele RUGANI - PAGANELLI

4. Marco BRESCIANINI - PERI

5. Marin PONGRAČIĆ - TOLO

6. Luca RANIERI - BERTALÀ

8. Rolando MANDRAGORA - BAROMETRO

10. Albert GUDMUNDSSON - KRISSA

15. Pietro COMUZZO - BALDO

17. Jack HARRISON - D. HARRISON

19. Manor SOLOMON - A. SOLOMON

20. Moise KEAN - DEHE

21. Robin GOSENS - SCHNEIDER

22. Jacopo FAZZINI - BALDINI

23. Eman KOŠPO - KONJALIĆ

27. Cher NDOUR - GORDINI

29. Niccolò FORTINI - AGNESE

43. David DE GEA - MARIVI

44. Nicolò FAGIOLI - MENCHI

53. Oliver CHRISTENSEN - E. CHRISTENSEN

60. Eddy KOUADIO - ZEZE

61. Riccardo BRASCHI - MORRONE

62. Luis BALBO - VIEIRA

65. Fabiano PARISI - GIARDIELLO

69. Giorgio PUZZOLI - INNOCENTI

80. Giovanni FABBIAN - STOCCO

91. Roberto PICCOLI - MANENTI

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