Fiorentina, rimpianto Thauvin? Il francese porta il Lens in Champions League

Dalla suggestione Fiorentina al sogno Champions League con il Lens: Florian Thauvin sembra aver fatto la scelta giusta

Marta Bucalossi Redattrice 9 maggio 2026 (modifica il 9 maggio 2026 | 13:16)

Con la vittoria per 1-0 contro il Nantes, il Lens ha ottenuto la qualificazione in Champions League a due giornate dal termine grazie alla seconda posizione in classifica dietro solo al PSG. Uno dei protagonisti di questo splendido rendimento è Florian Thauvin, attaccante francese con un passato nell'Udinese: il classe '93 ha collezionato 12 gol e 8 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia, con solo tre gare giocate da subentrato.

E pensare che la scorsa stagione Thauvin avrebbe potuto indossare lamaglia viola. Con il riscatto di Gudmundsson incerto, il fantasista era stato uno dei nomi accostati alla Fiorentina per sostituire l'islandese. Lo stesso giocatore, in un'intervista a L'Equipe confermò la trattativa mai concretizzata:

L'estate scorsa era previsto che rimanessi all'Udinese o che andassi alla Fiorentina, alla fine non è successo né l'una né l'altra cosa: sono finito al Lens. Quello che posso dire è che sono molto felice qui, le cose stanno andando incredibilmente bene.

Una scelta che, con il senno di poi, si è rivelata vincente per il giocatore che la prossima stagione, qualora dovesse rimanere al Lens giocherà la Champions League. Una nota di rammarico da parte della Fiorentina alla quale Thauvin avrebbe fatto comodo per le sue qualità offensive sia a sostegno della prima punta che come esterno destro.