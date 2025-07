CorSport: “Thauvin pallino di Pradé. Ma non è stato trovato accordo con l’Udinese”

Tra le opzioni ancora sul tavolo per il mercato in entrata della Fiorentina c'è anche Florian Thauvin, esterno offensivo classe 1993 in forza all’Udinese. Il giocatore, che ha ancora un anno di contratto con i friulani (fino al giugno 2026), continua a godere del gradimento di Daniele Pradè, che lo segue da tempo come un vero e proprio “pallino” personale.