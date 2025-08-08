Adesso è ufficiale: Florian Thauvin saluta l'Udinese. Niente Fiorentina per lui, dunque, dopo alcuni sondaggi nei mesi scorsi, tornerà a giocare in Francia. Come scrive il club bianconero, l'attaccante, dopo 5 anni, torna in patria, per vestire la maglia del Lens. Di seguito il comunicato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Thauvin, adesso è ufficiale: niente Fiorentina, torna in Francia
altre news
Thauvin, adesso è ufficiale: niente Fiorentina, torna in Francia
Florian Thauvin lascia l'Udinese: dopo 5 stagioni tra Tigres e Serie A tornerà a giocare nella sua patria, la Francia: il comunicato
Dopo 73 presenze condite da 15 gol, Florian Thauvin lascia l’Udinese. L’attaccante francese si trasferisce a titolo definitivo al Lens. Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all’ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione. Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso. Merci Flo“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA