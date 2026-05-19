Il Bournemouth guarda in Serie A e mette nel mirino Niccolò Fortini della Fiorentina.
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VIOLA NEWS calciomercato Di Marzio: “Bournemouth su Fortini. Primi contatti per portarlo in Inghilterra”
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Di Marzio: “Bournemouth su Fortini. Primi contatti per portarlo in Inghilterra”
Gianluca Di Marzio svela l'interesse concreto del Bournemouth per Fortini, laterale classe 2006 della Fiorentina
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese avrebbe già avviato i primi contatti per il laterale viola, considerato uno dei profili giovani più interessanti seguiti dalle Cherries.
Molto dipenderà però anche dalle valutazioni del nuovo allenatore Marco Rose, chiamato a confrontarsi con la dirigenza sulle strategie di mercato del Bournemouth. L’ex tecnico del Leipzig potrebbe infatti decidere di puntare maggiormente su Julio Soler, esterno argentino già presente in rosa.
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