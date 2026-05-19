Nel domino degli allenatori può succede (quasi) di tutto. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport è Grosso uno dei nomi più chiacchierati dopo le due ottime stagioni al Sassuolo e adesso il campione del mondo 2006 punta a salire di livello. Probabile dunque che possa lasciare Reggio Emilia, dove si sta facendo forte la candidatura di Ignazio Abate, che sta completando un grandissimo campionato con la Juve Stabia.
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VIOLA NEWS calciomercato Tuttosport avverte la Fiorentina: “Non solo Paratici, altri club su Grosso”
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Tuttosport avverte la Fiorentina: “Non solo Paratici, altri club su Grosso”
Fabio Grosso è uno dei nomi più chiacchierati per il domino allenatori. Può lasciare il Sassuolo, ma non c'è solo la Fiorentina.
C'è anche il Bologna—
Il tecnico pescarese, spiega il quotidiano, è uno dei nomi per la Fiorentina ma non solo: su di lui c'è anche il Bologna, qualora dovessero separarsi le strade con Vincenzo Italiano, appetito dal Napoli.
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