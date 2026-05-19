Tuttosport avverte la Fiorentina: “Non solo Paratici, altri club su Grosso”

Nel domino degli allenatori può succede (quasi) di tutto. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport è Grosso uno dei nomi più chiacchierati dopo le due ottime stagioni al Sassuolo e adesso il campione del mondo 2006 punta a salire di livello. Probabile dunque che possa lasciare Reggio Emilia, dove si sta facendo forte la candidatura di Ignazio Abate, che sta completando un grandissimo campionato con la Juve Stabia.