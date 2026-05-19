Repubblica: “Lo stop di Parisi complica il mercato. Serve un sostituto”

Non ci voleva. L'infortunio di Parisi contro la Juventus è stata la macchia più grande di una giornata da incorniciare a Torino, visto che per l'esterno c'è stato bisogno dell'intervento chirurgico e di un lungo stop dopo la rottura del legamento. Il giocatore è stato uno degli emblemi del lavoro fatto da Vanoli: con Pioli era stato praticamente un oggetto misterioso (in campo solo 30' in tutta la gestione), nel nuovo corso un titolare inamovibile. A sinistra, a destra, terzino, ha fatto praticamente tutto con ottimi risultati.