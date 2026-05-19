Non ci voleva. L'infortunio di Parisi contro la Juventus è stata la macchia più grande di una giornata da incorniciare a Torino, visto che per l'esterno c'è stato bisogno dell'intervento chirurgico e di un lungo stop dopo la rottura del legamento. Il giocatore è stato uno degli emblemi del lavoro fatto da Vanoli: con Pioli era stato praticamente un oggetto misterioso (in campo solo 30' in tutta la gestione), nel nuovo corso un titolare inamovibile. A sinistra, a destra, terzino, ha fatto praticamente tutto con ottimi risultati.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Lo stop di Parisi complica il mercato. Serve un sostituto”
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Repubblica: “Lo stop di Parisi complica il mercato. Serve un sostituto”
L'infortunio lungo di Fabiano Parisi complica anche i piani sul mercato. La Fiorentina dovrà sostituire l'esterno fino a novembre.
Lo stop che complica il mercato—
Anche per questo l'infortunio non ci voleva. Come spiega Repubblica, al netto di questa stagione ormai conclusa, l'assenza prolungata del giocatore complica anche le manovre di mercato. Con il rientro previsto per gli ultimi mesi del 2026, Parisi andrà sostituito nella prima parte di campionato e anche in ottica uscite si ferma tutto. Su di lui si erano posati gli occhi di diversi club, rendendolo anche un potenziale uomo mercato. Il contratto fino al 2029 lascia margini di serenità e da oggi si comincerà con la riabilitazione.
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