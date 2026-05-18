La Fiorentina ha chiarito l'entità dell'infortunio di Fabiano Parisi. Ecco il report ufficiale della società:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Il report su Parisi: “Lesione del legamento crociato. L’intervento è riuscito”
news viola
Il report su Parisi: “Lesione del legamento crociato. L’intervento è riuscito”
Il report ufficiale della Fiorentina sull'infortunio di Fabiano Parisi
"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito"
© RIPRODUZIONE RISERVATA