La vittoria di Torino ha assunto un sapore agrodolce per la Fiorentina. L'infortunio di Fabiano Parisi è sembrato grave fin da subito, e le sensazioni sono state purtroppo confermate. La Fiorentina ha annunciato che il ragazzo si è lesionato il legamento crociato. Parisi è già stato sottoposto all'operazione di rito, ed inizierà il percorso di recupero. Ma quando potrà tornare in campo?
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola infortuni Quando torna Parisi? I possibili tempi di recupero dall’infortunio
news viola
Quando torna Parisi? I possibili tempi di recupero dall’infortunio
Un finale di stagione amaro per Fabiano Parisi. Ma quando tornerà in campo dopo l'infortunio?
I tempi di recupero—
Naturalmente è sempre difficile effettuare delle valutazioni sui possibili tempi di recupero. Parisi adesso avrà tutta la off-season per recuperare dall'infortunio. Probabilmente l'obiettivo della Fiorentina sarebbe quello di riaverlo in campo entro la fine del 2026. Una tegola non da poco per la società, visto che la Fiorentina non abbonda nella posizione di ali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA