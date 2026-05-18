Quando torna Parisi? I possibili tempi di recupero dall’infortunio

La vittoria di Torino ha assunto un sapore agrodolce per la Fiorentina. L'infortunio di Fabiano Parisi è sembrato grave fin da subito, e le sensazioni sono state purtroppo confermate. La Fiorentina ha annunciato che il ragazzo si è lesionato il legamento crociato. Parisi è già stato sottoposto all'operazione di rito, ed inizierà il percorso di recupero. Ma quando potrà tornare in campo?