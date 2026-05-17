Infortunio Fabiano Parisi, le prime parole del terzino viola dopo la vittoria sulla Juventus: "Grazie per l'affetto, mi dà forza"

Redazione VN 17 maggio 2026 (modifica il 17 maggio 2026 | 20:41)

Una vittoria straripante a Torino, uno 0-2 da impazzire in casa della Juventus, macchiato purtroppo solo da una grandissima nota di apprensione. Al minuto 31 del primo tempo, il popolo viola ha trattenuto il fiato: Fabiano Parisi è rimasto a terra dopo un contrasto, vittima di una bruttissima torsione del ginocchio. Mani sul volto per l'ex Empoli, costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella per far posto ad Harrison.

Rolando Mandragora ha firmato la rete del raddoppio con un gol clamoroso, ma il primo pensiero è andato subito al compagno sfortunato. Il centrocampista è corso verso la panchina per recuperare e mostrare fiero la maglia numero 65, dedicando l'intera gioia del gol a Parisi.

Le parole di Parisi — Nonostante il dolore e la paura, Fabiano Parisi ha voluto ringraziare tutto l'ambiente viola con una storia sul proprio profilo Instagram, rompendo il silenzio dopo il triplice fischio: "Volevo ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero dopo il mio infortunio. Sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza mi ha dato tanta forza. Grazie davvero a tutti."

Nelle prossime ore sono attesi gli esami strumentali e ulteriori controlli clinici per chiarire l'esatta entità del problema e stabilire con precisione i tempi di recupero.