Violanews adesso è anche su TikTok il social con il pubblico più giovane ma pur sempre affezionato alla Fiorentina. Veniteci a trovare

Redazione VN
Jovic

VIDEO VN - Termina la partitella: Jovic così al fischio finale

Si amplia la proposta di Violanews anche nel mondo social. Da pochissimi giorni trovate infatti la nostra pagina ufficiale anche su TikTok il social frequentato da un pubblico giovane, ma nel quale certamente i tifosi della Fiorentina sono tanti. Pubblicheremo foto, video e brevi dirette nella pagina che trovate cliccando direttamente qui.

Vi aspettiamo numerosi e, se volete, potete farci sapere qui nei commenti cosa vorreste vedere sulla nostra pagina di TikTok.

Tiktok grafica

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