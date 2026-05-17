Parisi esce in barella: “Infortunio serio, la faccia di Mandragora un programma”

Fabiano Parisi deve lasciare il campo: il numero 65 viola è rimasto a terra infortunato dopo una bruttissima torsione del ginocchio in seguito ad un contrasto al minuto 31 della sfida contro la Juventus . Mani sul volto per l'ex Empoli, che è stato sostituito da Harrison.

Nelle prossime ore sono attesi esami strumentali e ulteriori controlli per chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero, c'è preoccupazione per l'ala che era da poco rientrata dopo aver smaltito l'edema osseo al piede di fine marzo.

Da bordocampo

"Il problema di Parisi è serio, Mandragora è andato a vederlo, ed al ritorno la sua faccia era tutto un programma", ha detto la bordocampista di Sky Vanessa Leonardi.