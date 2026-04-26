Piccoli ko: il report sulle sue condizioni e su quelle degli altri assenti

L'attaccante era in dubbio e deve alzare bandiera bianca per la gara contro i neroverdi

Una lista dei convocati piena di defezioni, quella della Fiorentina: contro il Sassuolo, oltre a Kean, Parisi e Fortini lungodegenti, mancano Piccoli e Gosens . Il club viola fa sapere quanto segue.

Le condizioni degli assenti

Piccoli soffre di un risentimento adduttore sinistro. Fortini, Parisi e Gosens stanno recuperando dai loro rispettivi problemi, quindi sindrome retto-addominale, edema osseo al piede e flessore sinistro. Kean sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni.