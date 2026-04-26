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Piccoli ko: il report sulle sue condizioni e su quelle degli altri assenti

Piccoli ko: il report sulle sue condizioni e su quelle degli altri assenti - immagine 1
L'attaccante era in dubbio e deve alzare bandiera bianca per la gara contro i neroverdi
Redazione VN

Una lista dei convocati piena di defezioni, quella della Fiorentina: contro il Sassuolo, oltre a Kean, Parisi e Fortini lungodegenti, mancano Piccoli e Gosens. Il club viola fa sapere quanto segue.

Le condizioni degli assenti

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Piccoli soffre di un risentimento adduttore sinistro. Fortini, Parisi e Gosens stanno recuperando dai loro rispettivi problemi, quindi sindrome retto-addominale, edema osseo al piede e flessore sinistro. Kean sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni.

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